Conçu pour les esprits créatifs, les travailleurs indépendants, les routards audacieux et les esprits libres, Moleskine Journey combine de manière unique les meilleures fonctionnalités des applications de productivité, comme les calendriers, les rappels et les notes, avec des outils de développement personnel, tels que les journaux et le suivi des habitudes.

Site Web : moleskinejourney.com

