Mojo Helpdesk facilite le service client et le support informatique. Centralisez les demandes, attribuez, automatisez, suivez les progrès et faites plus plus rapidement. La meilleure alternative à la gestion des demandes avec des feuilles de calcul et des e-mails, Mojo Helpdesk les regroupe toutes dans un système de suivi des tickets puissant mais simple. Réduisez les demandes entrantes grâce à une base de connaissances en libre-service, organisez les choses en attribuant et en marquant les tickets, et tirez parti de l'automatisation pour une efficacité améliorée. Avec plus de 2,5 millions d'utilisateurs satisfaits, Mojo Helpdesk est le premier choix des professionnels de l'informatique, des responsables et agents du service client. Utilisé par les petites et moyennes entreprises, les écoles et les établissements d'enseignement, les organismes de santé, les agences gouvernementales et bien d'autres. Commencez en quelques minutes, connectez-vous à Google Workspace de votre entreprise ou organisation et commencez à gérer les demandes, à créer des articles dans la base de connaissances, à gérer les actifs, à définir des références SLA, à effectuer le suivi et la création de rapports.

Site Web : mojohelpdesk.com

