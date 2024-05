Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

MODX est une plate-forme polyvalente offrant un système de gestion de contenu (CMS) open source et un hébergement cloud géré. Il permet aux utilisateurs de créer, gérer et faire évoluer des sites Web dynamiques avec une vitesse, une sécurité et une flexibilité exceptionnelles. MODX s'adresse aux développeurs et aux gestionnaires de contenu en fournissant des outils de collaboration, de préparation de contenu et de mises à jour transparentes, garantissant ainsi un environnement de développement Web sécurisé et efficace.

Site Web : modx.com

