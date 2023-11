Minimax est une métaapplication Web3 - un endroit où vous pouvez interagir avec de nombreux protocoles DeFi divisés par catégories (Swap, Earn, Borrow, etc.) et blockchains via une interface unifiée, tout en ayant une vue d'ensemble de haut niveau de l'espace Web3.

Site Web : minimax.finance

