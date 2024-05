Microsoft Viva Goals est une solution de définition d'objectifs et de gestion qui aligne les équipes sur les priorités stratégiques de votre organisation, générant ainsi des résultats et une entreprise prospère. Viva Goals permet aux individus et aux entreprises d'organiser et de suivre leurs objectifs à travers des « Objectifs et résultats clés » (OKR). Viva Goals plonge chacun dans l’objectif et les principales priorités de l’entreprise et crée une culture d’employés engagés et concentrés sur la réalisation d’objectifs communs.

Site Web : microsoft.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Microsoft Viva Goals. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.