MetaSpark est un centre de travail dynamique alimenté par l'IA qui fournit aux équipes les composants nécessaires pour gérer des projets, des personnes et des processus. Créez des flux de travail uniques à l'aide des tableaux de bord polyvalents, des modèles personnalisables et d'une gamme d'outils d'IA de MetaSpark. Intégrez de manière transparente à plus de 1 000 applications et collaborez sans effort avec votre équipe, en tirant parti des fonctionnalités collaboratives de MetaSpark pour favoriser un travail d'équipe efficace et atteindre une productivité remarquable. Donnez à votre équipe les moyens de se concentrer sur la stratégie et l’exécution en économisant plus de 60 heures par mois sur les tâches administratives. Caractéristiques : -Vues Liste, Kanban, Gantt -Modèles de projet générés par l'IA -Modèles d'entreprise -Documents et notes générés par l'IA -Tableau de bord des objectifs -Mon tableau de bord de travail -Commentaires, @mentions et espaces de travail collaboratifs -Reconnaissance et récompenses

Site Web : metaspark.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à MetaSpark. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.