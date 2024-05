Depuis 2001, Messangi connecte les entreprises à leurs clients sur des milliards d'appareils à travers le monde. Nos plates-formes polyvalentes et fiables ont été construites en interne par certains des meilleurs ingénieurs du secteur. Pour dynamiser nos opérations, nous disposons d’équipes de classe mondiale dans 7 pays, prêtes à faire un effort supplémentaire pour répondre aux besoins de nos clients. Aujourd'hui, les principaux opérateurs de téléphonie mobile, les banques mondiales et les détaillants s'appuient sur Messangi pour résoudre leurs problèmes de communication et d'engagement client. Nos solutions pour SMS, e-mails, applications, portefeuille mobile et assistants vocaux continuent de révolutionner les interactions entreprise-client, rendant la communication plus facile, efficace et plus accessible que jamais. La plateforme de communication cloud en tant que service de Messangi peut être personnalisée et façonnée pour créer la solution la mieux adaptée. Grâce à la combinaison de plusieurs canaux, atteignez et engagez vos clients de manière plus efficace.

Site Web : messangi.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Messangi. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.