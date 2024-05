Mediktor a été fondée en Espagne en 2011 par Oscar García-Esquirol, prestataire de soins intensifs, et Cristian Pascual, ingénieur industriel. Il s’agit de l’assistant médical basé sur l’IA cliniquement validé le plus avancé pour le triage et le pré-diagnostic qui guide les patients vers le bon niveau de soins au bon moment – ​​améliorant l’accès tout en permettant une navigation plus efficace dans les soins. Propulsé par un moteur d'IA sophistiqué qui permet aux utilisateurs de converser naturellement dans plusieurs langues, le SaaS en marque blanche de Mediktor est omnicanal et peut être facilement intégré dans n'importe quelle interface (web, mobile, ordinateur de bureau). Les clients de Mediktor comprennent des régimes de santé, des hôpitaux et des systèmes de santé, de la télésanté et des sociétés pharmaceutiques.

Site Web : mediktor.com

