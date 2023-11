Mapant Spain est né de l'idée de créer une carte d'orientation de l'Espagne générée automatiquement. Ce projet a été inspiré par le premier Mapant produit en Finlande en 2016 (www.mapant.fi). Ce projet n'aurait pas été possible sans la collaboration de Orienteering Spain (FEDO) et de l'Agence espagnole de cartographie (IGN), qui a fourni des données LiDAR et vectorielles. Derrière ce projet se trouvent Agustin Caballero, Manu Jurado et Javier Arufe, qui ont développé le workflow et la conception de ce projet.

Site Web : mapant.es

