Chez Makebot, notre mission est de « engager, éduquer et responsabiliser les créateurs de demain »​ et de construire une nation où la créativité est nourrie et appliquée à l'aide de la robotique, de l'intelligence artificielle et de l'IOT. Nous offrons une nouvelle expérience d'apprentissage au public actuel de la « génération Z » où ils apprennent et créent de grandes choses. Makebot se concentre sur l'innovation par enfant en leur offrant des kits robotiques DIY new age, une programmation IA et des capteurs IOT. Makebot travaille également avec des écoles et des spécialistes de l'éducation pour proposer un programme new age avec des revues et des applications STEAM qui aident les étudiants à appliquer leurs compétences STEAM à la résolution de problèmes de la vie quotidienne. Makebot propose un programme de certification STEAM pluriannuel commençant par des étudiants de 6 ans et plus qui propose le développement des compétences, l'apprentissage analytique et les applications. Nous sommes un groupe diversifié de penseurs et d’acteurs, une équipe d’esprits non conventionnels, animés par la passion et les valeurs. Nous défions nos limites, nous chérissons le succès ensemble, nous accomplissons de grandes choses au travail. Makebot est basé à Mumbai, en Inde. En tant que membre du groupe Globalspace Technologies (BSE : GSTL), Makebot propose ses services aux segments grand public et institutionnel dans le seul objectif de créer des clients satisfaits.

Site Web : makebot.in

