Magna construit une plate-forme pour transformer les investissements DeFi en primitives financières. Notre premier produit est Carta pour Web3, où les entreprises peuvent gérer leurs tableaux de capitalisation et distribuer leurs capitaux propres symboliques aux employés, conseillers ou investisseurs. Nous construisons également une infrastructure pour les investisseurs permettant aux institutions de conserver leurs investissements avec une exécution et des renseignements en chaîne. Notre objectif ultime est d'utiliser des jetons verrouillés comme éléments de base composables pour alimenter les prêts garantis, les marchés secondaires liquides et d'autres applications DeFi.

Site Web : magna.so

