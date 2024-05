Livro de Reclamações est une plateforme officielle au Portugal qui permet aux consommateurs de soumettre des plaintes et des commentaires sur les biens et services fournis par les entreprises. Il s'agit d'une version en ligne du livret de plaintes traditionnel sur papier, offrant un moyen pratique et efficace aux consommateurs d'exprimer leurs préoccupations et aux entreprises d'y répondre. Livro de Reclamações joue un rôle crucial dans la promotion des droits des consommateurs et dans la promotion de meilleures pratiques commerciales en fournissant un mécanisme transparent et accessible pour résoudre les plaintes et améliorer la satisfaction des clients au Portugal.

Site Web : livroreclamacoes.pt

