Livedrive est une solution primée de stockage cloud et de sauvegarde en ligne destinée aux entreprises, aux consommateurs et aux revendeurs. La société a été fondée en 2008 par Andrew Michael et est devenue l’une des principales entreprises de stockage cloud au monde. L'organisation fournit des services de stockage cloud à plus de 500 000 clients payants dans le monde et a remporté une série de prix décernés par la presse technologique, notamment le prix Computer Active Best Online Backup Buy It et le Web User Gold Award. Livedrive offre une sauvegarde en ligne et un stockage cloud véritablement illimités. Le service ajoute un nouveau disque à vos ordinateurs personnels ou de bureau, vous permettant de stocker vos données en ligne en toute sécurité et d'accéder à vos fichiers depuis n'importe où. Notre portail Web riche en fonctionnalités vous donne accès à vos fichiers en déplacement, vous permettant de modifier des documents et des photos Office, ou de lire de la musique et des films directement depuis le navigateur. Livedrive fournit également une application gratuite pour iPhone, Android et iOS pour vous permettre d'accéder à vos fichiers de n'importe où et à tout moment. Livedrive est disponible pour les consommateurs, les utilisateurs professionnels et les revendeurs.

Site Web : www2.livedrive.com

