livedoor est l'une des principales plateformes de médias en ligne au Japon depuis son lancement au début des années 2000. Il est connu pour son interface conviviale, ses offres de contenu diversifiées et sa participation active à la communauté. Il propose une large gamme de contenus, notamment des actualités, des blogs, des achats, des finances, etc. Le site continue d'évoluer et de s'adapter à l'évolution des préférences des utilisateurs et des tendances de consommation médiatique dans le pays.

Site Web : livedoor.com

