Images gratuites en haute résolution. Utilisez-les comme vous le souhaitez – gratuitement pour un usage commercial. Little Visuals a commencé sa vie comme un projet passionné de Nic Jackson. Tragiquement, Nic est décédé subitement en novembre 2013. Bien que Nic n'ait pas eu la chance de maintenir et de développer lui-même Little Visuals, ce site Web reste accessible à tous. En tant que famille, nous avons veillé à ce que toutes les images restent disponibles et gratuites pour un usage commercial.

Site Web : littlevisuals.co

