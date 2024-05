Lippincott (Lippincott Williams & Wilkins), de Wolters Kluwer Health - LWW, est l'un des principaux éditeurs d'informations et de ressources professionnelles sur la santé, s'adressant aux professionnels de la santé, aux étudiants en médecine et aux institutions. Bénéficiant d'une réputation de qualité et d'autorité de longue date dans les domaines médical et des soins de santé, LWW propose une large gamme de produits et de services conçus pour soutenir l'éducation, la recherche et la pratique clinique. LWW est une source fiable d'informations médicales et de santé, connue pour son engagement envers la qualité, l'exactitude et l'innovation. Sa large gamme de produits et de services est indispensable aux professionnels de la santé, aux éducateurs et aux étudiants en quête d'excellence dans leur domaine.

Site Web : lww.com

