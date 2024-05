Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Lengow est la solution d'automatisation du e-commerce qui aide les marques et les distributeurs à améliorer leurs performances, à automatiser leurs processus métiers et à se développer à l'international. La plateforme Lengow est la clé d'une rentabilité et d'une visibilité fortes pour les produits vendus par les e-commerçants du monde entier sur tous les canaux de distribution : places de marché, comparateurs de prix, plateformes d'affiliation et plateformes de display/retargeting. Depuis 2009, Lengow a intégré plus de 1 600 partenaires dans sa solution pour offrir une plateforme puissante à ses 4 600 enseignes et marques dans 42 pays à travers le monde.

Site Web : lengow.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Lengow. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.