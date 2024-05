Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Nous construisons un système d’assurance ouvert pour relier le risque au capital. Les investisseurs et souscripteurs les plus avant-gardistes s’associent à Ledger pour propulser leur entreprise vers de nouveaux sommets. Ledger Investing offre une opportunité passionnante aux gestionnaires d'actifs, aux fonds de pension, aux hedge funds, aux family offices et à d'autres institutions souhaitant obtenir un rendement intéressant grâce à l'investissement dans l'assurance.

Site Web : ledgerinvesting.com

