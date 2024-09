Alternatives - Learning Studio AI

Exly

exlyapp.com

Exly est une plateforme SaaS tout-en-un sans code pour créer et développer votre entreprise à partir de zéro. Vous pouvez non seulement organiser des cours enregistrés, mais également des cours en direct et des webinaires et envoyer les liens via WhatsApp. Vous pouvez enregistrer et gérer vos cours ...