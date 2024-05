Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری est le site officiel du Bureau du Guide suprême de l'Iran. Il sert de portail d'information pour le bureau du Guide suprême, donnant accès aux actualités, discours, fatwas et autres contenus liés au Guide suprême et à la gouvernance islamique en Iran. Le site Web couvre un large éventail de sujets, notamment la jurisprudence islamique, l'éthique, les décisions quotidiennes et les occasions spéciales. Il propose également du contenu multimédia tel que des photos, des vidéos et des enregistrements audio. Le site Web vise à diffuser des informations et des conseils du Guide suprême au public.

Site Web : leader.ir

