Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

LabiDesk est un logiciel de centre d'aide avec plusieurs canaux d'assistance : base de connaissances, boîte de réception de courrier électronique partagée/système de billetterie, HelpWidget, chat. Il aide à gérer les demandes entrantes, l’intégration et la communication avec les clients. - Centre d'aide personnalisable avec articles et FAQ pour le libre-service ; - HelpWidget avec réponses automatiques, pour réduire le nombre de demandes entrantes ; - Boîte de réception de courrier électronique/système de billetterie partagé pour travailler correctement et en temps opportun sur les problèmes des clients ; - Réponses/Macros prédéfinies pour vos agents ; - SLA, rôles des départements et des agents et routage.

Site Web : labidesk.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à LabiDesk. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.