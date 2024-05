Knowlarity est le plus grand fournisseur de solutions de communications basées sur le cloud pour les entreprises des marchés d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient. Knowlarity a son siège à Singapour et a été fondée en 2009. Knowlarity a été le pionnier d'une technologie de communication cloud unique pour les marchés d'Asie et du Moyen-Orient en 2009 et compte aujourd'hui plus de 15 000 entreprises clientes payantes sur ces marchés. Il aide l'entreprise à augmenter ses revenus plus rapidement grâce à sa plate-forme technologique de communication client exclusive, SuperReceptionist. Au cours des 7 dernières années, l'entreprise est passée de zéro à une entreprise mondiale comptant plus de 300 employés, 1 000 partenaires et 8 bureaux en Inde, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Connue pour son innovation et l'excellence de ses processus, Knowlarity a reçu divers prix tels que l'Amazon Excellence Award, la start-up Silicon India de l'année, Nasscom Emerge 50. La société a levé des capitaux auprès d'investisseurs mondiaux comme Delta Partners, Sequoia Capital et le fonds Mayfield. et bénéficie de la confiance d'entreprises mondiales telles que Google, Amazon, Uber, Practo, Ola, Zomato, Swiggy, Deliveroo, Yzer, entre autres.

Site Web : knowlarity.com

