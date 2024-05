Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Keyboard Counter est un outil en ligne gratuit conçu pour compter le nombre de frappes sur un clavier. Chaque appui sur une touche est compté et affiché en temps réel. Keyboard Counter est particulièrement utile pour les joueurs et les dactylographes, qui peuvent l'utiliser pour s'assurer que toutes les touches de leur clavier fonctionnent correctement. Caractéristiques du compteur de clavier : 1. L'outil en ligne est facile à utiliser, sans installation de logiciel ni réglage requis ; ouvrez simplement la page Web pour l’utiliser. 2. Son utilisation est gratuite pour tout le monde, sans inscription ni connexion requise. 3. Affiche les données d'accès en temps réel. 4. Cet outil prend en charge tous les claviers et peut être utilisé avec les claviers PC, les claviers d'ordinateurs portables, les claviers Mac, etc.

Site Web : keyboardcounter.net

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Keyboard Counter. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.