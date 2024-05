Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Keeping est la première plateforme de support client au monde intégrée à Gmail. Attribuez des demandes d'assistance client à vos coéquipiers, laissez des notes privées et définissez le statut, le tout directement depuis Gmail. Fondée en 2016 et basée à New York, nous avons créé Keeping pour des équipes qui font plus que du simple support client. Si vous êtes occupé à jongler avec les demandes importantes des clients avec le reste de votre travail, nous sommes heureux que vous nous ayez trouvés, car nous avons créé Keeping pour vous.

Site Web : keeping.com

