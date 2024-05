KEBS est une suite professionnelle conçue pour faciliter la vie du secteur des services professionnels. Cet ERP moderne permettra aux entreprises de réduire les coûts et les fuites de ressources et de multiplier par 10 leur productivité et leur rentabilité. Les organisations, quelles que soient leur taille et leur échelle, peuvent rationaliser et automatiser leurs tâches quotidiennes et créer facilement un flux de travail transparent. Nos clients du monde entier sont impressionnés par la façon dont KEBS a - fait des données une source unique de vérité - augmentation de la rétention des employés de 76 % - assurer la livraison dans les délais des projets dans le respect du budget - a amplifié les revenus jusqu'à 5 fois plus qu'auparavant - apporté plus de transparence au sein de l'organisation - responsabilisent leurs employés - satisfait leurs clients 10 fois mieux qu'avant KEBS est complet. C’est donc la seule suite professionnelle dont vous aurez besoin.

Site Web : kebs.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à KEBS. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.