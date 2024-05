Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Avancement de carrière pour les professionnels noirs, latinos et amérindiens. La mission de Jopwell est d'avoir un impact substantiel et mesurable sur l'augmentation de la représentation des Noirs, des Latinx et des Amérindiens sur le marché du travail. Jopwell s'efforce de créer des lieux de travail inclusifs où nos membres peuvent s'exprimer authentiquement au travail. Nous y parvenons en aidant les entreprises dans leurs efforts de recrutement, de marketing et de fidélisation des communautés de couleur.

