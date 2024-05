La communication entre les particuliers et les entreprises évolue à jamais, et la messagerie jouera un rôle central aujourd’hui et dans les années à venir. La convergence des réseaux sociaux et mobiles façonne le comportement et les attentes des clients. Ils demandent des choses maintenant, ici même. Jetlink apporte à votre entreprise la « puissance du moment présent » avec une messagerie omnicanal et des chatbots d'entreprise sophistiqués. Nous pensons qu'il s'agit d'une révolution dans le domaine du commerce et du support client. Jetlink vous permet d'offrir de délicieuses expériences conversationnelles de vente et d'assistance là où se trouvent déjà vos clients. Jetink se positionne comme l'IA. plate-forme de communication centrale optimisée pour les points de contact client tels que le chat Web, l'IVR, les applications de messagerie sociale, Facebook Messenger, Whatsapp, Skype, Slack, Teams et la messagerie intégrée à l'application.

Site Web : jetlink.io

