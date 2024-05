izi.TRAVEL est la plateforme ouverte de Storytelling. Nous développons l'infrastructure fournissant aux institutions patrimoniales et à d'autres fournisseurs de contenu une technologie d'audioguide mobile gratuite et ouverte et rendant l'exploration des musées et des villes plus inspirante et enrichissante pour les visiteurs et les voyageurs. Chez izi.TRAVEL, nous croyons au pouvoir de l’apprentissage. Nous créons une technologie qui ouvre de nouvelles voies vers la découverte. Nous aidons les musées, les institutions culturelles et les centres d’archives à combler le fossé entre les médias traditionnels et les nouvelles plateformes numériques en évolution rapide, en mettant l’accent sur les audioguides qui améliorent l’expérience éducative des visiteurs. Grâce à notre système gratuit de gestion d'histoires basé sur le Web, il vous suffit d'enregistrer et de télécharger vos histoires audio, de les relier aux emplacements ou aux sites de votre choix et d'ajouter autant de photos, de vidéos et de quiz que vous le souhaitez. Les visiteurs peuvent profiter et partager vos audioguides via l’application gratuite izi.TRAVEL sur leur smartphone.

Site Web : izi.travel

