IVEPOS est le logiciel de point de vente (point de vente) gratuit conçu pour votre restaurant, magasins de détail, café, bar, boulangerie, café, épicerie, salon et spa, lave-auto, food truck et pizzeria par Intuition Systems. Utilisez le système de point de vente IVEPOS au lieu d'une caisse enregistreuse et suivez les ventes et les stocks en temps réel, gérez les employés et les magasins, interagissez avec les clients et augmentez vos revenus. Système de point de vente mobile - Vendez à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un système de point de vente - Émettez des reçus imprimés ou électroniques - Acceptez plusieurs paiements - Appliquez des remises et effectuez des remboursements - Suivez les mouvements d'argent liquide - Scannez les codes-barres avec la caméra intégrée - Continuez à enregistrer les ventes même hors ligne - Connectez une imprimante de reçus, un lecteur de codes-barres et un tiroir-caisse - Définissez les privilèges des employés - Gérez plusieurs magasins et appareils de point de vente à partir d'un seul compte Gestion des stocks - Suivez l'inventaire en temps réel - Définissez les niveaux de stock et recevez des notifications de stock faible - Importation et exportation en masse inventaire depuis/vers un fichier CSV - Gérer les articles avec des variantes - Transférer les stocks - Gérer les stocks des fournisseurs Sales Analytics - Afficher les revenus, les ventes moyennes et les bénéfices - Suivre les tendances des ventes et réagir rapidement aux changements - Déterminer les articles et les catégories les plus vendus - Suivre financières et identifier les écarts - Afficher l'historique complet des ventes - Parcourez les rapports sur les types de paiement, les modificateurs, les remises et les taxes - Exportez les données de vente vers les feuilles de calcul CRM et de fidélisation des clients - Construisez une base de clients - Envoyez des promotions aux clients pour augmenter les ventes - Gérez les crédits clients - Obtenez les commentaires des clients et améliorez votre activité - Exécutez un programme de fidélité pour récompenser les clients pour leurs achats récurrents Fonctionnalités du restaurant et du bar - Connectez les imprimantes de cuisine ou l'application IVEPOS Kitchen Display - Utilisez les options de restauration comme le dîner sur place, les plats à emporter ou la livraison - Gérez les tickets de commande de cuisine - Gérez les tables - Divisez la facture ou fusionnez les tables - Envoyez des tickets de commande de cuisine à plusieurs cuisines - Les serveurs peuvent prendre les commandes du client sur la table et les envoyer à la cuisine avec l'application IVEPOS Waiter - Acceptez les commandes des partenaires alimentaires en ligne Zomato/Uber eats et swiggy - Gérez efficacement les ingrédients et augmenter les profits

Site Web : ivepos.com

