Iron Mountain Incorporated (NYSE : IRM), fondée en 1951, est le leader mondial des services de stockage et de gestion de l'information. Reconnu par plus de 225 000 organisations à travers le monde et disposant d'un réseau immobilier de plus de 85 millions de pieds carrés répartis dans plus de 1 400 installations dans plus de 50 pays, Iron Mountain stocke et protège des milliards d'actifs de valeur, y compris des informations commerciales critiques, hautement sensibles. des données et des artefacts culturels et historiques.

Site Web : ironmountain.com

