Surveillance des performances des machines alimentée par l'IA. SenseAi utilise l'intelligence artificielle pour surveiller et analyser les performances d'une machine en fonction de ses données vibratoires et acoustiques. Cela permet aux fabricants d'identifier les problèmes ou les inefficacités dans le processus de production et de prendre des décisions basées sur les données pour améliorer les performances.

Site Web : iotflows.com

