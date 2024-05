Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

IO River facilite la transition vers les plates-formes multi-CDN, permettant aux clients de fonctionner efficacement et d'atteindre des performances, une fiabilité et un coût optimaux. nous l'appelons : "Virtual Edge", une couche indépendante du fournisseur au-dessus de plusieurs plates-formes CDN sans surcharge sur le trafic. IO River présente « Virtual Edge » - une couche unifiée de services de sécurité, de contrôle du trafic et de calcul sans serveur au-dessus des plates-formes de périphérie existantes pour améliorer la fiabilité, les performances et le coût des services en ligne.

Site Web : ioriver.io

