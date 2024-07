Inven est un outil basé sur l'IA conçu pour aider ses utilisateurs à trouver des cibles potentielles de fusion et d'acquisition (M&A) avec une rapidité et une efficacité accrues. En analysant des millions de sites Web, Inven fournit des données détaillées sur les entreprises qui correspondent à des critères de recherche spécifiques, transformant ainsi la recherche manuelle sur ordinateur en un processus automatisé. L'outil s'adresse à diverses catégories d'utilisateurs, notamment les sociétés de capital-investissement, les banques d'investissement, les courtiers commerciaux, les consultants et les équipes de développement d'entreprise. Chacun de ces groupes professionnels peut tirer parti des capacités uniques d'Inven pour identifier les sociétés de plateforme idéales, les entités à fort potentiel, les sociétés prêtes à être vendues, acquérir rapidement des connaissances du secteur et trouver des cibles d'acquisition synergiques, respectivement. La fonctionnalité principale d'Inven permet aux utilisateurs de saisir 1 à 2 exemples d'entreprises, après quoi l'IA parcourt Internet pour trouver des entreprises similaires et renvoie une liste complète avec les points de données clés ; en veillant à ce que les opportunités critiques ne soient pas manquées. Il se positionne également comme une alternative aux méthodes de recherche en ligne traditionnelles, offrant des données pertinentes et détaillées sur les entreprises basées sur leurs activités commerciales réelles. L’approche stratégique des outils vise également à améliorer significativement la productivité et à créer plus de valeur pour ses utilisateurs. L'inversion de la plateforme d'IA est utilisée et appréciée par d'éminents professionnels des fusions et acquisitions qui soulignent son avantage concurrentiel : rapidité, résultats pertinents et compréhension approfondie des paysages du marché.

Site Web : inven.ai

