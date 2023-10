L'Internet Archive est une bibliothèque numérique américaine dont la mission déclarée est « un accès universel à toutes les connaissances ». Il offre un accès public gratuit à des collections de documents numérisés, notamment des sites Web, des applications logicielles/jeux, de la musique, des films/vidéos, des images animées et des millions de livres. En plus de sa fonction d'archivage, l'Archive est une organisation militante qui prône un Internet libre et ouvert. En février 2021, Internet Archive contenait plus de 29 millions de livres et de textes, 8,7 millions de films, vidéos et émissions de télévision, 629 000 logiciels, 16 millions de fichiers audio, 3,8 millions d'images, 224 000 fichiers audio et 534 milliards de pages Web dans Wayback. Machine. Internet Archive permet au public de charger et de télécharger du matériel numérique sur son cluster de données, mais la majeure partie de ses données est collectée automatiquement par ses robots d'exploration du Web, qui s'efforcent de préserver autant que possible le Web public. Ses archives Web, Wayback Machine, contiennent des centaines de milliards de captures Web. Les Archives supervisent également l'un des plus grands projets de numérisation de livres au monde.

Site Web : archive.org

