Interactio est la principale plateforme de solutions à distance qui a été utilisée pour interpréter et diffuser plus de 42 000 événements depuis son lancement en 2014. Aujourd'hui, elle combine une configuration intuitive et facile à utiliser avec une fonction RSI (interprétation simultanée à distance) avancée et un système de participants à distance. Avec un nombre illimité de langues et jusqu'à 2 000 participants dans une salle virtuelle, Interactio offre une solution sécurisée et de qualité pour plus de 2 000 réunions à distance et hybrides chaque mois. En utilisant la technologie de réseautage multimédia Dante, Interactio s'intègre à l'infrastructure locale des équipements de conférence/interprétation, connectant la plate-forme multilingue distante au matériel sur site. En 2020, la solution Interactio est devenue le choix n°1 des institutions européennes, servant de pont de communication pour la conférence internationale d'annonce de contributions du 4 mai 2020 « Réponse mondiale au coronavirus ». Au quotidien, Interactio sert de plateforme de participation multilingue pour les représentants du Parlement européen, de la Commission européenne, des Nations Unies, du Département d'État américain et d'autres entités gouvernementales, contribuant ainsi au développement de la démocratie. Au cours des cinq dernières années, Interactio est également devenu un partenaire mondial officiel de TEDx et a fourni des services d'interprétation simultanée lors de conférences organisées par Microsoft, Amazon, Google, Mary Kay, Mastercard, Bayer Pharmaceuticals, International Team for Implantology, Lush, J. P. Morgan, Scout24, Dani Johnson, Brian Tracy et d'autres. Interactio reste la solution RSI la mieux notée du secteur avec un score Trustpilot de 4,8 et un record de 976 000 participants pris en charge simultanément.

