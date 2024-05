InLoox est la plateforme moderne de gestion de projets et de portefeuilles qui permet aux équipes et aux départements de l'entreprise de planifier, surveiller et évaluer leurs projets de manière fiable - pratique, simple et intégrée à Microsoft Outlook et à l'ensemble de l'environnement Microsoft 365. Grâce à l'intégration unique d'InLoox dans Outlook, le logiciel s'intègre parfaitement dans la vie professionnelle quotidienne. InLoox transforme les informations de projet provenant des e-mails, des rendez-vous du calendrier et des réunions en tâches, documents de projet ou idées de projet. Les fonctionnalités d'InLoox accompagnent les équipes et les départements de toute taille tout au long du cycle de vie du projet : depuis l'idée du projet, la répartition et la planification des tâches jusqu'à l'évaluation des KPI pertinents tels que le temps passé sur le projet, la charge de travail, le budget du projet ou la portée du projet. Cela vous permet de faire passer votre travail de projet de l'administration pure au niveau supérieur : une exécution de projet productive et efficace en collaboration avec votre équipe et d'autres départements. Plus de 6 000 entreprises de taille moyenne et mondiales font confiance à InLoox pour tirer les bonnes conclusions stratégiques de leurs données de projet afin d'atteindre leurs objectifs commerciaux. Grâce aux interfaces avec les systèmes CRM, de business intelligence ou ERP, InLoox fournit les données en temps réel dont vous avez besoin pour commercialiser plus rapidement vos produits et services et garder une longueur d'avance sur la concurrence. Oubliez les feuilles de calcul Excel et la communication dispersée au sein des équipes et commencez dès maintenant avec la plateforme de gestion de projets et de portefeuilles conforme au DSGVO et fabriquée en Allemagne. La version d'essai est gratuite pendant 30 jours !

Site Web : inloox.com

