Infrascale est une entreprise DRaaS qui utilise le cloud pour éradiquer les temps d'arrêt. Fondée en 2011, l'entreprise vise à donner à chaque entreprise la possibilité de se remettre d'une catastrophe rapidement, facilement et à moindre coût. En combinant des logiciels intelligents avec la puissance du cloud, Infrascale franchit la barrière des coûts de reprise après sinistre sans matériel complexe et coûteux. Infrascale donne aux entreprises la confiance nécessaire pour gérer les imprévus en éliminant les temps d'arrêt, en offrant une plus grande sécurité et une disponibilité permanente.

Site Web : infrascale.com

