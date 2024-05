Infawork est le seul logiciel dont les entrepreneurs ont besoin pour démarrer, développer et gérer leur entreprise. Imaginez un logiciel d’entreprise que vous ne détestez pas, qui ne vous coûte pas des milliers et des milliers de dollars et qui ne nécessite pas de diplôme d’études supérieures pour fonctionner. Imaginez un logiciel intégré pour toute votre comptabilité, vos ressources humaines, vos commandes, votre production, votre gestion des entrepôts et des stocks, votre budgétisation, vos fournisseurs et vos rapports. Le commerce électronique et la gestion des clients, ainsi que quelques autres subtilités comme la messagerie électronique, le calendrier et la messagerie instantanée. Imaginez avoir un partenaire logiciel qui existe uniquement pour aider votre entreprise à réussir. Si vous pouvez imaginer tout cela, alors vous pouvez imaginer Infawork : un logiciel d'entreprise abordable, facile à utiliser et tout compris pour démarrer, gérer et développer des petites et moyennes entreprises.

Site Web : infawork.com

