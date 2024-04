Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

La plate-forme ouverte de fourniture de données d'Incorta simplifie l'accès aux données provenant de plusieurs systèmes d'entreprise complexes pour libérer toute la valeur des données organisationnelles, les rendant facilement disponibles pour analyse. Soutenu par GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures et Sorenson Capital, Incorta permet aux entreprises les plus avant-gardistes de relever leurs défis les plus difficiles en matière de données, des innovateurs du marché intermédiaire aux leaders du Fortune 1000 tels que Broadcom, Comcast, et Shutterfly. Pour plus d’informations, visitez www.incorta.com.

