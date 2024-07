Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

IconifyAI est un puissant générateur d'icônes d'application basé sur l'IA qui permet aux utilisateurs de créer des icônes professionnelles pour leurs applications ou sites Web en quelques secondes. Il propose un large choix de styles, de formes, de couleurs et d'objets, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs icônes pour représenter parfaitement leur marque. Avec IconifyAI, les utilisateurs peuvent générer jusqu'à 80 icônes pour seulement 17 $, 160 icônes pour 27 $ ou 400 icônes pour 37 $. Les icônes générées sont des images PNG haute résolution (1 024 x 1 024) et les utilisateurs possèdent l'entière propriété de l'icône, y compris les droits de vente et les droits d'auteur. IconifyAI est apprécié des clients pour son processus de conception rapide et automatisé et sa capacité à générer des icônes parfaitement adaptées à leur marque. De plus, si les utilisateurs ne sont pas entièrement satisfaits de l'icône générée, ils peuvent contacter l'équipe IconifyAI pour l'ajuster à leurs besoins.

Site Web : iconifyai.com

