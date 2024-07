iLovePDF 2 est une boîte à outils PDF en ligne gratuite qui permet aux utilisateurs d'effectuer diverses opérations sur des fichiers PDF, telles que la fusion, le fractionnement, la compression, la conversion, la rotation, le déverrouillage et le filigrane de documents PDF. Le site Web propose une large gamme d'outils de conversion, permettant aux utilisateurs de convertir des fichiers PDF vers/depuis des formats populaires tels que Word, Excel, PowerPoint, PNG, JPG, PSD, Base64, RAW, TIFF, JSON, XML, YAML, etc. Il fournit un éditeur PDF intuitif qui permet aux utilisateurs de créer ou de modifier des documents PDF en ligne sans aucune limite. La plate-forme comprend des fonctionnalités pour une gestion efficace des PDF, telles que la fusion de plusieurs PDF, la division de PDF uniques en fichiers séparés et la compression de PDF pour réduire la taille du fichier. La sécurité est une priorité, avec la possibilité de crypter les PDF avec des mots de passe et de définir des autorisations pour contrôler l'impression, la copie et l'édition. Le site Web offre des capacités de reconnaissance optique de caractères (OCR) pour extraire le texte des PDF et des images numérisées, créant ainsi des documents PDF modifiables et consultables. iLovePDF 2 vise à simplifier les flux de travail PDF et à offrir une expérience utilisateur transparente, avec des performances rapides et fiables sur tous les appareils. L'utilisation du site Web est gratuite et les développeurs continuent d'ajouter de nouveaux outils de conversion gratuits au fil du temps.

Site Web : ilovepdf2.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à I Love PDF 2. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.