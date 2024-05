Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

GooChat est un puissant logiciel de support client qui rationalise le support et améliore l'expérience client. Avec le chat en direct, la FAQ, le Chatbot et les didacticiels vidéo sur une seule plateforme pratique, vous pouvez économiser du temps et des ressources tout en fournissant une assistance de premier ordre. Adapté aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, GooChat est la solution idéale pour améliorer la satisfaction client et favoriser la réussite commerciale.

Site Web : hyversa.com

