Holovolo est un outil alimenté par l'IA pour créer des vidéos et des photos volumétriques immersives VR180, ainsi qu'une diffusion 3D stable pour Quest et WebVR. Il permet aux utilisateurs de télécharger leurs propres photos et contenus VR180, ainsi que de parcourir les créations existantes réalisées par d'autres. Le contenu généré par l'IA d'Holovolo comprend les vidéos et photos les plus tendances, les plus vues et les plus récentes de différents créateurs. Des exemples de contenu incluent une performance de piano en réalité virtuelle, une invasion de pirates à Yorktown, en Virginie, un quartier de jardins cyberpunk et néon à Tokyo, un cadran d'horloge en spirale, un homme portant des vêtements d'hiver marchant sur une colline enneigée et une mer d'Izukyu-Shimoda. L'outil dispose également d'un guide de contenu et d'un CLUF. Holovolo est un excellent outil permettant aux utilisateurs de créer et d'explorer du contenu de réalité virtuelle immersif.

Site Web : holovolo.tv

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Holovolo. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.