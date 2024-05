Hiver est une puissante plate-forme de communication et de collaboration qui aide les organisations utilisant Google Workspace à interagir de manière significative avec leurs clients, employés et fournisseurs. Les équipes utilisant Hiver peuvent gérer efficacement la communication multicanal, fournir un libre-service, automatiser les tâches fastidieuses, s'intégrer à leurs applications préférées, garantir la conformité aux SLA et obtenir des informations sur les performances en temps réel pour générer de meilleurs résultats commerciaux. Sans jamais quitter Gmail. La facilité d'utilisation d'Hiver, sa courbe d'apprentissage nulle, sa sécurité et sa conformité de classe mondiale et son support de premier ordre 24h/24 et 7j/7 en font le logiciel de confiance de plus de 2 000 entreprises dans le monde. Flexport, Pluralsight, Harvard University, Appsflyer, Oxford Business Group et Upwork, entre autres, sont alimentés par Hiver.

Site Web : hiverhq.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Hiver. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.