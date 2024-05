Happyml est un assistant IA qui vous permet d'utiliser de simples commandes vocales ou textuelles pour contrôler sans effort vos applications logicielles afin d'effectuer des tâches à votre place. Plus vous connectez d’applications logicielles, plus votre assistant IA devient puissant. HappyML est un outil d'IA qui vous permet de lancer des chatbots IA formés sur divers fichiers et sites Web en seulement 5 minutes. Ces chatbots sont construits à l'aide de modèles de langage IA avancés, offrant des capacités de conversation de pointe. Avec HappyML, vous pouvez facilement connecter des API, des fichiers et des sites Web, et déployer les chatbots sur des plateformes telles que Slack, Shopify, des messageries et des sites Web. L'outil offre une expérience transparente sans avoir besoin de codage ou de configurations complexes. Rejoindre HappyML est gratuit et ne nécessite pas de carte de crédit. Inscrivez-vous simplement avec votre compte Google ou créez-en un nouveau pour commencer.

