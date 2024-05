Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

haddock est un SaaS fintech qui aide les restaurants à améliorer leurs marges grâce à un contrôle des coûts en temps réel. Nous utilisons l'intelligence artificielle et la reconnaissance optique de caractères pour numériser les documents, exporter toutes les données et les apporter au restaurant en temps réel. C'est aussi simple que de prendre une photo d'une facture et de la télécharger. Nous intégrons également plusieurs points de vente différents, ce qui rend les choses encore plus faciles. Nous aidons à découvrir le compte de résultat, les marges, les variations de prix des restaurants et bien d’autres informations commerciales. Grâce à l'aiglefin, les restaurants peuvent contrôler les variations de prix et prendre de meilleures décisions commerciales basées sur des données mises à jour en temps réel.

Site Web : haddock.app

