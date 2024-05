Le « créateur d'applications tout-en-un ultra personnalisable » de Gridlex offre une solution complète aux entreprises qui recherchent une efficacité opérationnelle sur mesure. Avec des applications standard telles que CRM, service client, Help Desk Ticketing et Master Data Management, Gridlex permet une personnalisation approfondie des champs, des formulaires, de l'UX, des rapports et des intégrations pour répondre aux besoins uniques de toute organisation. La plateforme se distingue par sa capacité à consolider diverses fonctions commerciales en un package unique et rentable, soutenu par une équipe de réussite client très réactive pour garantir une mise en œuvre et un fonctionnement fluides. Cela fait de Gridlex un choix idéal pour les entreprises cherchant à rationaliser leurs processus et à améliorer la prestation de services grâce à un environnement logiciel personnalisable et intégré. Description du produit : CONSTRUCTEUR D'APPLICATIONS ULTRA PERSONNALISABLE : Modèles personnalisés : Développez des structures de type base de données qui peuvent s'interconnecter avec d'autres modèles et champs pour une gestion améliorée des données. Applications personnalisées : créez des applications particulièrement adaptées à vos processus et exigences métier. UX personnalisée : créez une expérience utilisateur intuitive et adaptée à votre flux de travail organisationnel. Formulaires personnalisés : concevez des formulaires qui s'alignent sur vos processus opérationnels et les besoins des utilisateurs. Champs personnalisés : personnalisez les champs de données pour qu'ils correspondent aux exigences uniques de capture de données de votre entreprise. Rapports personnalisés : générez des rapports spécifiquement alignés sur vos mesures commerciales et vos besoins d'analyse. Intégration personnalisée : intégrez-vous de manière transparente à d’autres systèmes et applications pour créer un écosystème opérationnel unifié. Support de personnalisation : accédez à un support dédié pour personnaliser la plateforme afin de répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise. Intégration de l'authentification unique (SSO) : simplifiez l'accès des utilisateurs avec un point d'authentification unique pour toutes les applications. Migration et chargement des données : transférez et organisez efficacement les données existantes dans le système Gridlex pour une utilisation immédiate. APP SUITE : CRM : gérez efficacement les relations clients avec une suite complète de fonctionnalités CRM. Boîte de réception partagée : centralisez les canaux de communication pour rationaliser la correspondance et améliorer la collaboration. Service client, service d'assistance et billetterie : offrez un support client de qualité supérieure grâce à des systèmes intégrés de gestion des services et des tickets. Gestion des services informatiques (ITSM) : optimisez les services informatiques avec des outils conçus pour des processus ITSM efficaces. Gestion des données de référence : consolidez et gérez les données critiques de votre organisation pour améliorer la prise de décision et l'efficacité opérationnelle.

Site Web : gridlex.com

