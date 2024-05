Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

GOrendezvous est une solution de gestion de cabinet tout-en-un qui aide les professionnels des secteurs de la santé, de la beauté et du bien-être à gérer leurs plannings et leurs dossiers clients. * Possibilité pour les clients de confirmer leur présence directement à partir de rappels SMS. * Liste d'attente automatisée. * Réservation en ligne sans mot de passe. * Interface et support bilingues. * Cartographie électronique personnalisable. * Une page de recherche permettant aux clients de trouver un professionnel dans leur région. * Intégration facile et gratuite.

Site Web : gorendezvous.com

