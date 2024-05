Google AI Test Kitchen

Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

AI Test Kitchen est un endroit où les gens peuvent découvrir et donner leur avis sur certaines des dernières technologies d'IA de Google. Notre objectif est d’apprendre, d’améliorer et d’innover ensemble de manière responsable en matière d’IA. Tout est un travail en cours et destiné à un retour rapide. Conformément à nos principes d'IA, nous pensons que le progrès responsable ne se produit pas de manière isolée. Nous devons donner aux gens la possibilité de faire l’expérience directe de la technologie afin que nous puissions l’apprendre et l’améliorer.

Site Web : aitestkitchen.withgoogle.com

