IA conversationnelle pour les petites entreprises. Service de réponse qui prend un message, partage les heures d'ouverture, la politique covid, l'emplacement, la commande de nourriture, les réservations de table et plus encore. Il fonctionne toujours pour vous, est gratuit pour un propriétaire d'entreprise solo et la configuration ne prend que quelques minutes.

Site Web : goodcall.com

